Протестующие пытаются заблокировать вход в Кнессет

Крупная акция протеста в Иерусалиме запланирована до голосования по законопроекту о судебной реформе, поскольку протестующие пытаются помешать правым депутатам пройти в Кнессет.

Ожидается, что десятки тысяч протестующих соберутся в понедельник в Иерусалиме для массовой демонстрации против правительственного плана судебной реформы. Акция протеста совпала с голосованием Кнессета по ключевому законопроекту плана судебной реформы.

Об этом сообщает INN.

Предлагаемый закон, который, как ожидается, пройдет первое чтение в понедельник, усилит влияние Кнессета и правительства на назначение судей. В настоящее время только четыре из девяти членов комитета по отбору судей представляют правительство и Кнессет, а остальные пять членов являются судьями и членами Коллегии адвокатов Израиля. Кроме того, закон включает положение, которое прямо запрещает Верховному суду отменять Основные законы, которые, по утверждению самого Верховного суда, составляют де-факто конституцию Израиля.

Противники реформы судебной системы организовали десятки акций протеста по всей стране за последние семь недель, в том числе крупную демонстрацию у Кнессета в прошлый понедельник.

Демонстранты собираются снова провести митинг за пределами Кнессета и в Хайфе в понедельник. Также сегодня утром сообщалось о небольших протестах перед демонстрациями в Иерусалиме и Хайфе.

В двух случаях протестующие пытались помешать депутатам коалиции добраться до Кнессета.

К югу от Иерусалима, члены движения «Ахим л’Нешек» («Братья по оружию») заблокировали автомобиль председателя Комитета Конституции, Закона и Справедливости депутата Кнессета Симхи Ротмана (Религиозная сионистская партия).

Протестующие из организации «Блокировать революцию» окружили квартиру депутата Талли Готлив («Ликуд»), взявшись за руки, чтобы не дать ей выйти из дома.

На место происшествия была вызвана полиция, которая приказала демонстрантам разойтись.

Ранее Курсор писал, что в Иерусалиме пройдут массовые протесты из-за судебной реформы. Организаторы протеста объявили понедельник, 20 февраля, «национальным днем ​​борьбы», призвав к большому митингу у Кнессета, маршам в различных городах и другим действиям против планов правительства по реформированию судебной системы.

Как сообщал Курсор, накануне в Тель-Авиве прошла многотысячная демонстрация против судебной реформы. На одном из видео были показаны центральные улицы Тель-Авива, заполненные протестующими. В руках у многих из них — флаги Израиля. В другом ролике был показан мужчина в маске, изображающей премьер-министра Биньямина Нетаниягу, одетый в арестантскую форму и «закованный» в наручники.

Также Курсор информировал о том, что в Тель-Авиве в субботу, 21 января, прошли массовые митинги протеста. На этот раз демонстраций было две. Они полностью остановили движение в центре.

Власти закрыли некоторые участки дорог. Около тысячи полицейских обеспечивали безопасность.

Ранее Курсор сообщал, что в субботу, 14 января, в Тель-Авиве десятки тысяч людей с флагами и зонтами собрались на площади Габима, чтобы выразить протест против планов правительства Нетаниягу по реализации судебной реформы. Более тысячи полицейских были стянуты в центральные районы Тель-Авива, улицы вокруг площади Габима были перекрыты. Центральные телеканалы вели прямые трансляции митинга.