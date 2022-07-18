Работники фонда наследия Стены Плача объявили забастовку

У Стены Плача проходит акция протеста работников фонда наследия, который подчиняется министерству по делам религий. Персонал настаивает на улучшении условий работы и оплаты труда.

Работники Фонда наследия Стены Плача объявили забастовку и вышли на митинг с плакатами.

Об этом проинформировал Телеграм-канал Что там у евреев?.

По словам митингующих, они протестуют против условий труда, а также того, что они называют “жестоким обращением с рабочими”.

Сообщается, что забастовка работников не повлияет на доступ к площади у Стены Плача, а коснется только офисов, туннелей Стены Плача и туристических объектов.

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