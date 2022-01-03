Работницу банка «Апоалим» обвинили в краже более 100 тысяч шекелей со счетов клиентов

47-летняя сотрудника банка «Апоалим» подозревается в краже большой суммы денег. Речь идет о женщине из Ришон ле-Циона Сарит Хури, которая работала в отделении с наличными средствами банка в Тель-Авиве.
Правоохранители подозревают, что она систематически крала деньги и общая сумма перевалила за 100 тысяч шекелей.
В Мировой суд Тель-Авива 3 января представили обвинительное заключение, в котором сообщается, что женщина занималась приемом вкладов наличными в конвертах.
Хури обвиняют в том, что она использовала свое служебное положение и доверие, оказанное ей дирекцией банка, и украла из конвертов 114 тысяч шекелей.
Также мы сообщали, что полиция задержала подозреваемого в нападении на клуб в Хайфе.
Кроме того, Курсор сообщал, что жителя Ришон ле-Циона арестовали по подозрению во взломе церкви и краже сейфа.
Еще напомним, что подразделение по борьбе с терроризмом израильской полиции будет переименовано и пройдет модернизацию.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.