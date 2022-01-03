Работницу банка «Апоалим» обвинили в краже более 100 тысяч шекелей со счетов клиентов

В обвинении сказано, что женщина с 2018 по 2020 гг. использовала свое служебное положение, украв из конвертов 114 тысяч шекелей

47-летняя сотрудника банка «Апоалим» подозревается в краже большой суммы денег. Речь идет о женщине из Ришон ле-Циона Сарит Хури, которая работала в отделении с наличными средствами банка в Тель-Авиве.

Правоохранители подозревают, что она систематически крала деньги и общая сумма перевалила за 100 тысяч шекелей.

В Мировой суд Тель-Авива 3 января представили обвинительное заключение, в котором сообщается, что женщина занималась приемом вкладов наличными в конвертах.

Хури обвиняют в том, что она использовала свое служебное положение и доверие, оказанное ей дирекцией банка, и украла из конвертов 114 тысяч шекелей.

Также мы сообщали, что полиция задержала подозреваемого в нападении на клуб в Хайфе.

Кроме того, Курсор сообщал, что жителя Ришон ле-Циона арестовали по подозрению во взломе церкви и краже сейфа.

Еще напомним, что подразделение по борьбе с терроризмом израильской полиции будет переименовано и пройдет модернизацию.

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