Появились новые данные о теракте в Иерусалиме

Согласно последним данным, оба взрывных устройства, использовавшиеся при взрывах в Иерусалиме, вероятно, были заложены одним и тем же террористом.

Взрывное устройство, заложенное на месте первого теракта в Иерусалиме сегодня утром, представляло собой мощное устройство, содержащее взрывчатку и черные металлические винты из твердого материала, которые были помещены внутрь устройства для увеличения серьезности повреждений.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Согласно первоначальным данным израильской полицией, устройство, установленное на месте второго взрыва на перекрестке Рамот, было меньше и менее мощным.

Согласно оценке, оба взрывных устройства, вероятно, были заложены одним и тем же террористом, хотя не исключено, что он получил указание сделать это от террористической группы, к которой он принадлежал.

Свой маршрут он начал с того, что проехал на электровелосипеде до въезда в Иерусалим в Гиват-Шауле, поставив первую сумку со взрывчаткой рядом с автобусной остановкой. Затем он направился в район Рамот, где положил вторую сумку.

Офицеры израильской полиции и ШАБАК были усилены дополнительными нарядами и пытаются выследить террориста, а также любых других террористических боевиков, которые могут находиться в окрестностях.

Ранее Курсор писал о двух взрывах на автобусных остановках в Иерусалиме в среду утром. Первый взрыв произошел на автобусной остановке недалеко от западной окраины столицы. В результате взрыва пострадали не менее десяти человек, в том числе один в критическом состоянии и еще двое в тяжелом состоянии.

Теракт в Иерусалиме: появились новые данные. Полиция квалифицировала взрывы на автобусных остновках как теракт.

Кроме этого, появились обновленные данные о пострадавших. Сегодня утром в Иерусалиме прогремели взрывы, которые полиция квалифицировала как теракт.

Полиция раскрыла новые детали взрывов в Иерусалиме. В Иерусалиме ведутся поиски террористов и возможных дополнительных бомб.

Также сообщалось, что в Иерусалиме повышен уровень террористической опасности: закрыт въезд в город.

Курсор сообщал, что опубликованы первые видеозаписи с мест взрывов в Иерусалиме. Ранены по меньшей мере 10 человек.

Наша редакция писала, что полиция Израиля показала фото с мест взрывов в Иерусалиме.

Курсор писал, что мэр Иерусалима выступил с важным заявлением.