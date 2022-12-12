Ривлин резко выступил против радикальных изменений в судебной системе Израиля

Бывший президент Реувен Ривлин, говоря о радикальных изменениях в судебной системе, запланированных будущим следующим правительством, сказал, что они представляют собой попытку разрушить судебную систему, по-видимому, мотивированную «мстительностью». Ривлин сделал это заявление на конференции, организованной аналитическим центром Израильского института демократии для изучения предлагаемых изменений.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Новая коалиция пообещала принять так называемый пункт об отмене, который позволит Кнессету повторно принимать законы, отклоненные БАГАЦ, с минимальным большинством в 61 человек в 120-местном парламенте, наряду с законами, которые даст правительству контроль над комиссией, которая выбирает судей. Правые партии уже давно заявляют, что левая судебная система превышает свои полномочия, чтобы сдерживать политику правительства.

«Существует попытка угрожать суду, разрушить его как институт, оспорить его авторитет — и его решения. Хотя каждое из этих предложений заслуживает серьезного обсуждения, но проблема заключается, среди прочего, в риторике и тоне… от которых веет мстительностью и сведением счетов», — откровенно заявил Ривлин, который был президентом с 2014 по 2021 год.

По его мнению, сторонники изменений «явно переходят черту» от «уместной и уважительной критики суда к отрицанию самой его легитимности».

Ривлин, юрист по профессии, который провел годы в качестве депутата от партии «Ликуд» предполагаемого нового премьер-министра Биньямина Нетаниягу, подверг критике утверждение партий в блоке «Ликуд» о том, что сущность демократии заключается в том, что «суверенитет» принадлежит народным избранным представителям.

«Управление — это не все и не все. Концентрация всей политической власти во имя управления — очень опасная вещь», — сказал он.

Ривлин признал, что существует «настоятельная необходимость урегулировать отношения между законодательной и судебной властью с помощью специального [квазиконституционного] Основного закона», но предупредил новых членов коалиции, что, хотя «нам нужны реформы, мы не можем позволить себе реванш».

«Изменения в конституционном устройстве должны осуществляться разумно в рамках публичного дискурса, а не поспешно в угоду политическим партиям, которые не представляют большинство народа. Такие изменения не должны использоваться политическими партиями в качестве инструмента», — посоветовал он.

Ранее Курсор писал, что стало известно, когда могут привести к присяге новое правительство. Кнессет должен был проголосовать за спикера, но формирование правительства Нетаниягу, вероятно, снова будет отложено.

Наша редакция писала, что Смотрич требует от Ликуда внести спорную судебную реформу в коалиционное соглашение. Согласно сообщениям, партия Нетаниягу не хочет четко детализировать планы.

СМИ: Приходящая оппозиция готова бороться с законодательным блицкригом Ликуда. Лидер «Ликуда» и его союзники планируют принять три ключевых законопроекта, которых требуют партнеры будущего премьер-министра, но приходящая оппозиция готовится помешать этому.

Курсор сообщал, что Нетаниягу отказался обещать Левину реформы правосудия. Левин потребовал от лидера Ликуд неписаного обещания.

Кроме этого, новая коалиция намерена разделить должность генпрокурора на две отдельные должности: генерального прокурора и юрисконсульта правительства. Этот раскол запланирован еще уходящим министром юстиции Гидеоном Сааром, которому разрешила это генпрокурор Гали Бахарав-Миара.

Напомним, что Бен-Гвир выдвинул Нетаниягу ультиматум.