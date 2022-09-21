Рони Гамзу покинул пост главы больницы Ихилов и может стать мэром Тель-Авива – СМИ

Рони Гамзу объявил об уходе с должности начальника тель-авивской больницы Ихилов, где он проработал 7 лет. Есть слухи, что он планирует заняться политической деятельностью.

Гамзу, являющийся врачом и профессором, своим решением хочет позволить новому руководству помочь больнице справиться с будущими проблемами.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

По информации журналистов, Гамзу может баллотировать на пост мэра Тель-Авива. Отметим, что в 2008 году его назначили директором больницы Тель-Авивского медицинского центра, с 2010 по 2014 года он занимал пост генерального директора министерства здравоохранения, а с 2015 – генерального директора Тель-Авивского медицинского центра Сураски (больницы Ихилов).

В прошлом месяце Гамзу заявил, что настала пора отменить обязательную изоляцию для людей с COVID-19. Также он считает, что необходимо пересмотреть применение масок.

Чуть ранее профессор призвал правительство Израиля к полной отмене коронавирусных ограничений, потому что болезнь уже не такая опасная, как раньше. По мнению Гамзу, нынешняя политика является пустой тратой денег и свободы граждан.

«Даже если будет еще одна волна – тогда мы с ней справимся. Я призываю правительство Израиля принять соответствующие решения. Пришло время изменить направление и двигаться вперед», – добавил он.

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