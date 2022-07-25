Российский сенатор о Лапиде: не надо с россией говорить подобным тоном

Напомним, что в конце июля этого года басманный суд москвы рассмотрит ходатайство московского управления министерства юстиции россии о закрытии Еврейского агентства «Сохнут» как «иностранного агента»

Первый зампред комитета совета российской федерации* по международным делам владимир джабаров заявил, что премьер-министр Израиля Яир Лапид «погорячился» с анонсом ответных политических мер против рф.

Об этом он рассказал российским пропагандистским СМИ.

«Я думаю, что премьер-министр Израиля немного горячится, не надо с россией говорить подобным тоном», — сказал джабаров.

При этом он заявил, что ранее израильские руководители «всегда находили правильный тон». По его мнению, сейчас надо садиться за стол переговоров, чтобы уладить начавшийся кризис.

Также джабаров заявил, что россия всегда была гарантом регулирования всех конфликтов на Ближнем Востоке. Он сказал, что рф трепетно относится не только к «арабскому миру», но и к Израилю.

«И я думаю, что это надо ценить», — сказал он.

Ранее редакция Курсора сообщала, что российские евреи боятся, что не смогут уехать, если Еврейское агентство закроют.

Кроме того, наш сайт писал, что Натан Щаранский похвалил Лапида за позицию по отношению к россии.

Еще напомним, что стало известно о новых трудностях Еврейского агентства в россии.