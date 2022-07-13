Саар рассказал, будет ли слияния с «Кахоль-Лаван»

Министр юстиции Гидеон Саар, председатель партии «Тиква Хадаша» подчеркнул, что его партия не распускается и не объединяется с другой партией после соглашения о совместной кампании перед выборами с министром обороны Бени Ганцем и его партией «Кахоль-Лаван».

Об этом сообщает 7Israel National News.

«Это не слияние партий, а только объединение перед выборами. Соглашение между мной и Ганцем, в принципе, позволяет добавлять людей или другие партии по обоюдному согласию», — сказал Саар.

Он также ответил на жалобы активистов об исключении Йоаза Генделя из списка «КахольЛаван» — «Тиква хадаша» следующего Кнессета.

«Я выполнил все обязательства, которые давал своим друзьям из Дерех Эрец (партия Генделя и Цви Хаузера). Я попросил объединить две партии в одну, Дерех Эрец принял законное решение остаться независимым. Теперь, когда я заключил соглашение с «Кахоль-Лаван», — добавил министр.

Ранее Курсор писал, что опрос показал, как союз Ганца-Саара повлияет на расстановку сил перед выборами. Объявленный в воскресенье союз между партиями «Кахоль-Лаван» Бени Ганца и «Тиква Хадаша» Гидеона Саара не приведет к серьезному политическому сдвигу между правым и левоцентристским блоками.

Кроме этого, новый опрос показывает, что блоку Нетаниягу не хватает двух мест для большинства, необходимого для формирования коалиции большинства. Интересно, что по этому опросу партия Ямина вообще не попадет в Кнессет.

Наша редакция информировала, что Ганц и Саар провели первое заседание объединенной партии. Министр обороны и министр юстиции провели заседание новой партии и заявили, что намерены сформировать коалицию после следующих выборов, которые запланированы на ноябрь.

Курсор сообщал, что Яир Голан призвал объединить партии Мерец и Аводу.

Напомним, что блок Нетаниягу впервые набрал 61 голос в опросах.