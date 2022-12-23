Самолет успешно сел в аэропорту Бен-Гурион

Бизнес-джет летевший из Дубая в Тель-Авив, и вызвавший введение в аэропорту Бен-Гурион экстренной ситуации, успешно приземлился.

Об этом сообщил канал Израильские трудовыебудни.

Сотрудники аэропорта и экипаж самолета были готовы к действиям при экстренной посадке в случае подтверждения неисправности шасси.

Бригады МАДА прибыли в аэропорт и должны были экстренно прореагировать при аварийной посадке самолета.

Ранее Курсор сообщал о чрезвычайной ситуации в аэропорту Бен-Гурион: стали известны подробности. Израильский представительский самолет N405LL Hawker готовится к аварийной посадке в аэропорту Бен-Гурион.

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Напомним, наш сайт писал, что из школ Израиля будут уволены учителя, поддерживающие терроризм.

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