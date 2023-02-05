Сделайте глубокий вдох: Герцог предложил приостановить судебную реформу

По словам президента, «есть огромное количество людей, которые хотели бы переговоров».

Израиль находится «в очень опасной точке», а процесс дебатов относительно судебной реформы должен быть приостановлен.

Об этом заявил президент страны Ицхак Герцог.

По его словам, «все слои населения должны вести диалог по самым важным вопросам, пока не стало слишком поздно».

«Остановите на мгновение весь процесс, сделайте глубокий вдох, дайте место переговорам — ведь есть огромное количество людей, которые хотели бы переговоров. Мы должны … вести диалог о наиболее важных проблемах, пока не стало слишком поздно», — подчеркнул Герцог.

Он осудил угрозы в адрес премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

«Это ужасно. Это надо пресечь любым способом и стереть это пятно. Нельзя употреблять такие фразы в диалоге», — сказал президент.

Как сообщал Курсор, один из лидеров протеста на Бальфуре и бывший летчик-истребитель Зеэв Раз призвал убить премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

«Если действующий премьер-министр возьмет на себя диктаторские полномочия, этот премьер-министр умрет вместе со своими министрами и его последователями», — сказал он.

Он продолжил, утверждая, что Израиль должен интегрировать «дин родеф» (концепция в еврейском законе, которая допускает убийство человека, который намеревается убить или причинить вред другим).

«Если моей страной завладеет человек, иностранец или израильтянин, который ведет ее недемократическим путем, его необходимо убить…», — сказал он.

До этого премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

Ранее Курсор писал о том, что 4 января новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе, которую твердо намерен продвигать в израильской системе правосудия.

Также мы информировали о том, что бизнес-сектор обеспокоен политизацией судебной системы Израиля.

Кроме того, Курсор писал, что Нетаниягу отказался обещать Левину реформы правосудия.