Сегодня новое правительство будет приведено к присяге

Новое правительство должно быть приведено к присяге сегодня, 29 декабря.

Перед официальной церемонией приведения к присяге Кнессет откроет свою сессию сегодня, 29 декабря, в 11:00 речью назначенного премьер-министром Биньямина Нетаниягу, который представит основные принципы своего правительства и перечислит назначения, которые он будет выполнять.

Президент Ицхак Герцог примет участие в этой специальной сессии вместе с председателем Верховного суда судьей Эстер Хают.

По итогам заседания выступит глава оппозиции Яир Лапид, затем выступят главы других партий, каждая из которых получит по 15 минут для выступления с трибуны.

После завершения всех выступлений будет проведено голосование по кандидатуре спикера Кнессета. Ожидается, что на эту должность будет назначен депутат от Ликуда Амир Охана.

Только в этот момент новое правительство будет приведено к присяге, и каждый член правительства поклянется служить Государству Израиль. Это знаменует собой окончание специальной сессии Кнессета, после которой будет произнесен тост в честь нового спикера Кнессета с участием нового премьер-министра, спикера Кнессета, министров, членов Кнессета, членов семьи и других избранных, получивших приглашение на это мероприятие.

Официальная передача власти между премьер-министрами произойдет в канцелярии премьер-министра и, как ожидается, будет короткой, деловой, когда уходящий премьер-министр Яир Лапид передаст власть Биньямину Нетаниягу.

Завершится праздничный день сегодня вечером в резиденции президента традиционной фотографией всех членов нового правительства вместе с президентом.

Кроме этого, СМИ выяснили, состоится ли традиционная церемония передачи власти с Нетаниягу и Лапидом. Нетаниягу ранее отказался участвовать в церемонии, когда Нафтали Беннет занял пост премьер-министра Израиля в июне 2021 года.

Помимо этого назначены дата и время приведения к присяге нового правительства Нетаниягу.

Курсор писал о 12 ключевых планах коалиции Нетаниягу.

Напомним, что Биньямин Нетаниягу объявляет о своем шестом правительстве.