Заключенный, уличенный в интимных отношениях с надсмотрщицами ЦАХАЛа, также был допрошен.

Пять женщин-солдат ЦАХАЛа, выполняющих обязанности надсмотрщиков в тюрьме Рамон, во вторник, 3 октября, были допрошены в рамках открытого расследования.

Об этом информирует портал Walla.

Согласно сообщению, заключенный, подозреваемый в ненадлежащих отношениях с военнослужащими ЦАХАЛа, также был допрошен. Все обвинения в свой адрес он отрицал.

Напомним, пять женщин-охранников, проходящих обязательную военную службу, подозреваются в интимных отношениях с палестинским заключенным. При этом по крайней мере одна из них подозревается в сексуальных отношениях по обоюдному согласию.

В ходе внутреннего расследования ШАБАКа выяснилось, что у задержанного в камере был мобильный телефон, с помощью которого он переписывался с тюремной охранницей и даже получал и обменивался с ней фотографиями.

Среди женщин-надзирательниц есть и та, кто уже дала показания о связи с террористом, связанным с ФАТХом. Личность террориста запрещена к публикации согласно постановлению мирового суда Петах-Тиквы.

Как сообщал Курсор, начальник штаба Герци Халеви написал профессиональное заключение против введения женщин в элитные подразделения ЦАХАЛа. С этими письменными показаниями он обратился в Верховный суд в рамках подготовки к решению об интеграции женщин-комбатантов, в том числе, в некоторые подразделения бронетанкового корпуса.

«С этим экспериментом следует подождать значительный период времени, в течение которого мы извлечем важные уроки из опыта специальных подразделений и пехоты», - отметил начальник штаба.

Ранее Курсор писал о том, что девушка-солдат ЦАХАЛа, которая не захотела раскрывать свою личность, сообщила о том, что ее изнасиловал палестинский заключенный, когда она работала.