Ганц о теракте в Иерусалиме: Силовики схватят террористов

Министр обороны заявил, что силы безопасности действуют на местах, оцепили близлежащие районы и схватят террористов и их помощников.

Министр обороны Бени Ганц в воскресенье утром прокомментировал теракт в Иерусалиме прошлой ночью.

Об этом написали в walla.

Ганц сказал, что «силы безопасности действуют на местах и ​​схватят террориста и его помощников».

Министр обороны также добавил, что молится вместе со всеми гражданами Израиля об исцелении раненых.

На данный момент Старый город перекрыт. Силы безопасности ведут поиски террористов в районе Сильван.

«Курсор» писал о теракте в Иерусалиме: озвучены новые детали.Восемь человек ранены, в том числе двое в тяжелом состоянии, в результате обстрела автобуса недалеко от Старого города Иерусалима.

Напомним, что неизвестные террористы обстреляли автобус номер 3 между Мусорными воротами и могилой царя Давида. Все видео и первые подробности смотрите здесь.

«Курсор» ранее писал, что ХАМАС назвал теракт в Иерусалиме «естественной реакцией». Руководство ХАМАСа угрожает продолжением и эскалацией терактов в Иерусалиме. Боевики приветствуют террористов, стрелявших в людей в Старом городе.

Также мы сообщали, что водитель обстрелянного автобуса рассказал детали теракта. Автобус был обстрелян после того, как опустили пандус для человека в инвалидной коляске. Водитель автобуса не смог начать движение сразу после стрельбы.