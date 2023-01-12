Семьям жертв террора направлено 139 млн шекелей из налоговых поступлений ПА

По словам Смотрича, «это не соболезнование, а справедливость».

Исполнительная палата в Иерусалиме перечислила 139 миллионов шекелей представителям семей жертв террора после решения министра финансов Бецалеля Смотрича об аресте налоговых средств, предназначенных для Палестинской администрации.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Деньги передадут семьям погибших в результате линчевания в Рамаллахе; семьям погибших при нападении на школьный автобус в Кфар-Дароме; семьям погибших в результате взрыва на улице Бен-Иегуда в Иерусалиме; семьям смертников, подорвавших себя на Френч-Хилл; семьям погибших в результате взрыва заминированного автомобиля на перекрестке Мегиддо; семьям убитых в результате теракта в Элон-Море и многим другим.

В минувший четверг министр финансов Бецалель Смотрич объявил о зачете средств, переданных Палестинской администрации, и их перераспределении семьям жертв террора.

«Мы обещали внести поправки, и сегодня мы вносим поправки. Нет большей справедливости, чем взаимозачет. Это не соболезнование, а справедливость», ‒ заявил Смотрич.

На вопрос журналистов о том, что этот шаг может ослабить Палестинскую администрацию и укрепить ХАМАС, Смотрич заявил:

«Палестинская администрация должна решить, хочет ли она существовать и прекратить пропаганду терроризма или прекратить свое существование. ПА является партнером, а с другой стороны, способствует убийству израильских граждан».

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