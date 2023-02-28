ШАБАК провел предупредительную беседу с главами поселений в Иудее и Самарии — СМИ

Правоохранители попросили местные власти «влиять на молодежь, чтобы они не были втянуты в незаконные акты мести».

В армии и общей системе безопасности растет опасение по поводу действий молодых людей, которые выражают свое недовольство нынешней волной нападений таким образом, что это может причинить вред арабским гражданам, не причастным напрямую к терроризму.

Об этом шла речь во время «предупредительного разговора» чиновников ШАБАКа с главами поселений в Иудее и Самарии, сообщает портал Kikar.

Отмечается, что правоохранители попросили местные власти «влиять на молодежь, чтобы они не были втянуты в незаконные акты мести».

По словам представителей ШАБАКа, система безопасности признает, что это явление распространяется даже среди подростков, которые уже не являются «маленькой и маргинальной кучкой».

Как сообщал Курсор, в понедельник, 27 февраля, поселенцы продолжали нападать на палестинские деревни, дома и граждан. Они забрасывали камнями палестинские автомобили на дороге возле деревни Аль-Мугаер. Машины получили повреждения, в то время как другие поселенцы забрасывали камнями автомобили возле Ум-Сафа, к северу от Рамаллы.

Напомним, 26 февраля в Хаваре были убиты братья-израильтяне. Погибшие Илель Менахем и Игаль Яаков Янив были убиты арабскими террористами во время теракта. Парням было 20 и 21 год. ЦАХАЛ усилит присутствие военных в Хаваре после смертельного теракта. В нескольких местах Самарии начались массовые беспорядки спустя несколько часов после теракта, жертвами которого стали братья. После очередного теракта Кабмин одобрил законопроект о смертной казни для террористов. Согласно документу, суд сможет вынести смертный приговор тем, кто совершил убийство на национальной почве в отношении граждан Израиля. Комитет решил, что после предварительного голосования по закону будет проведено обсуждение в кабинете политической безопасности, на котором будет обсуждаться окончательная формулировка закона.