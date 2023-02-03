ШАБАК раскрыл, как предотвратил взрыв бомбы боевиками ХАМАСа

Взрывы на территории Израиля были запланированы на день выборов. Террористам, завербованным боевиками ХАМАСа, предъявлено обвинение.

В пятницу ШАБАК рассказал, как была раскрыта попытка организации взрывов в день выборов, которые готовил ХАМАС.

Об этом сообщает Walla.

Против Мухаммада Амина Мосла и Мухаммада Файада Махамида, жителей Муавии в районе Рамот Менаше в возрасте 20 лет, выдвинуто обвинение в вербовке боевиками ХАМАС в секторе Газа. Их планировали использовать для перевозки взрывчатых веществ по территории Израиля.

Атака была запланирована на день выборов, но цели не были достигнуты. Оказалось, что внутри группировки возникли разногласия по поводу объектов взрыва. Боевики ХАМАСа хотели, чтобы атака была направлена ​​против мирных жителей, а обвиняемые хотели причинить вред солдатам.

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