Санкции в действии: ПА не может заплатить ни террористам, ни социальные пособия

Министерство финансов Палестинской автономии столкнулось с тем, что не может выплатить на зарплаты, ни пособия семьям террористов после введения ограничений Израилем.

Министр финансов Бецалель Смотрич объявил о двойном вычете из выплат ПА, заявив: «Вчера я впервые подписал двойной вычет террористических средств, которые Палестинская администрация переводит семьям террористов. Мы сократили выплату ПА на 100 миллионов шекелей вместо 50 миллионов, как было до сих пор, плюс еще 200 000 шекелей, которые пойдут в качестве компенсации семьям жертв терроризма, согласно постановлению суда. ПА финансирует террористов, но Государство Израиль не будут участвовать в этом фарсе».

Об этом сообщает jewishpress.

По словам представителя министерства финансов Палестинской автономии Абделя Рахмана Баятны, Израиль вычел «беспрецедентную сумму» в 276 миллионов шекелей из налогов и таможенных сборов, которые он взимал от имени ПА. И именно из этих сумм ПА платит террористам, которые заключены в ​​израильских тюрьмах, и семьям погибших террористов.

Баятна сообщил, что вычет в этом месяце стал результатом «удвоения вычета из средств, которые власти выплачивают семьям мучеников, раненых и заключенных». Он назвал это, «незаконным шагом, который приведет к ситуации, при которой Палестинская администрация не сможет полностью выплачивать заработную плату своим работникам более года».

Выплаты ПА террористам и их семьям закреплены в конституции ПА. Пособия выплачиваются заключенным по соображениям безопасности, арестованным и заключенным в тюрьму в Израиле за «палестинские террористические акты», или ежемесячно поддерживает их семьи в случае, если сам террорист будет убит.

Минфин ПА сообщил, что Европейский союз объявил о своем пакете финансовой помощи ПА на 2023 год в размере 296 миллионов евро. На церемонии присутствовал председатель Махмуд Аббас: «Из всего пакета, ЕС заявил, что 199,2 миллиона евро будут выделены для поддержки расходов Палестинской администрации на социальные пособия, медицинские направления, заработную плату и пенсии, а также проекты на оккупированной палестинской территории в дополнение к финансируемым ЕС проектам в Восточном Иерусалиме».

Также Курсор писал, что законопроект, аннулирующий гражданство террористов, вынесен на голосование в Кнессет.

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