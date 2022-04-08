ШАБАК запретил Нетаниягу выходить из офиса в Тель-Авиве, пока террорист оставался на свободе

И хотя у Нетаниягу есть собственная охрана, ШАБАК не хотел рисковать и запретил бывшему премьер-министру уезжать. Впрочем, всем жителям Тель-Авива было приказано оставаться в своих домах, пока террорист был на свободе.

Служба безопасности ШАБАК запретила председателю оппозиции Биньямину Нетаниягу покидать штаб-квартиру «Ликуда» в Тель-Авиве в течение четырех часов прошлой ночью, поскольку террорист оставался на свободе.

Об этом сообщает общественная телерадиокомпания «Кан».

Всем жителям Тель-Авива было приказано оставаться в своих домах, пока проходила «охота» на террориста. И хотя у Нетаниягу есть собственная охрана, Шин-Бет не хотел рисковать и запретил бывшему премьер-министру уезжать.

Служба безопасности отказалась дать комментарий.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Махмуд Аббас осудил теракт в Тель-Авиве.

Также наш сайт писал, что очередная попытка теракта в Центральном округе Израиля. Сообщается, что на этот раз боевик попробовал атаковать израильтян, но был успешно нейтрализован.

Еще напомним, что отец виновника теракта в Тель-Авиве прокомментировал поступок сына.

Кроме того, мы писали, что полиция и ШАБАК раскрыли детали поимки террориста. Начальник полиции Коби Шабтай заявил, что израильские силы безопасности были полны решимости найти тель-авивского террориста «живым или мертвым».