Шакед, Гендель и Хаузер идут на выборы вместе — СМИ

Накануне партии «Ямина» и «Дерех Эрец» заявили, что будут идти на предстоящие выборы в Кнессет единым списком. Переговорные группы партий уже провели встречу и смогли достигнуть договоренности по большинству вопросов, чтобы сформулировать соглашения о совместном участии в выборах.

Переговорные группы намерены встретиться еще раз для подписания окончательного соглашения. Это подтвердила и Шакед.

«Мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее достичь соглашения, чтобы мы могли принести новый дух в Израиль», — заявили Айелет Шакед и Йоаз Гендель.

Депутаты Йоаз Гендель и Цви Хаузер после объединения партии «Тиква Хадаша» (Гидеон Саар) с «Кахоль-лаван» (Бени Ганц) смогли найти себе место в партии «Ямина».

«Мы делаем все возможное, чтобы привнести новый дух в Израиль», — сказали участники переговоров.

Гендель также надеется, что у лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу не получится сформировать новое правительство и добавил, что он готов принять «любое демократическое решение, но сделаю все, чтобы этого не произошло».

Ранее Курсор писал, что Моше Гафни раскритиковал депутатов Ликуда. Лидер партии «Яадут а-Тора» считает что депутаты Ликуда поступают неправильно, бойкотируя заседания Кнессета.

Курсор ранее писал, что Лапид предложил Беннету должность министра иностранных дел. Нафтали Беннет в понедельник получил предложение от Лапида стать министром иностранных дел. По предварительным данным, Беннет отказался от должности.

Также сообщалось, что 35% израильтян выступают за единый блок от Яадут а-Тора и ШАС. До выборов осталось 100 дней, а в право-религиозном лагере пока нет единства. «Дегель а-Тора» хочет отделиться от «Агудат Исраэль», хотя это существенно понижает их шансы на выход в правительство.

Кроме того, Гилад Шарон претендует на место в списке Ликуда на праймериз на следующей неделе. Партия Ликуд проведет свои праймериз 3 августа, и Гилад Шарон, сын покойного премьер-министра Ариэля Шарона, объявил, что будет баллотироваться в список партии.