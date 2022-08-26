Шакед и Смотрич жестко отреагировали на происшествие возле гробницы пророка Шмуэля

В пятницу днем ​​вспыхнули столкновения между палестинцами и евреями у могилы библейского пророка Шмуэля.

Силы пограничной полиции, прибывшие на место происшествия, разогнали разбушевавшуюся толпу. На кадрах видно, как арабы пытались линчевать упавшего на тротуар еврея.

ניסיון לינץ' ביהודי ע"י ערבים סמוך למתחם קבר שמואל הנביא pic.twitter.com/44w2Wj9E3T — חזקי ברוך (@HezkeiB) August 26, 2022

Председатель «Религиозного сионизма», депутат Кнессета Бецалель Смотрич, отреагировал на линчевание у могилы пророка Шмуэля:

«Мы создали Государство Израиль не только, но и определенно для того, чтобы евреи могли жить в безопасности и передвигаться повсюду, не опасаясь погромов, как это делали с нами язычники за тысячи лет изгнания.

Годы политкорректной лжи, демократических искажений, путаницы, слабости и потери направления в правоохранительной и судебной системах привели к тому, что наши враги подняли головы и превратили нас, евреев в Израиле, в преследуемое меньшинство. Мы должны опомниться и нанести врагу сильный и болезненный удар. Тогда евреи вернутся, чтобы жить здесь в безопасности».

Председатель «Сионистского духа» Айелет Шакед написала: «Мы создали еврейское государство, чтобы защитить его от погромов и линчевания. Линчеватели — террористы, и с ними нужно обращаться соответственно. Израильский флаг будет безопасно развеваться в любой точке нашей страны».

Ранее мы писали, что группа арабов прибыла сегодня к могиле пророка Шмуэля с флагами ООП в попытке устроить провокацию.