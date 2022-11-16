Обнародованы данные об уровне инфляции в Израиле

Октябрьский индекс потребительских цен оказался на верхней границе ожиданий, в то время как цены на жилье продолжают расти.

Индекс потребительских цен Израиля (ИПЦ) в октябре вырос на 0,6%, сообщило Центральное статистическое бюро, превысив ожидания аналитиков.

Уровень инфляции за двенадцать месяцев до конца октября вырос до 5,1% с 4,6% за двенадцать месяцев до конца августа.

Основной вклад в рост ИПЦ в октябре внес рост свежих фруктов и овощей на 4,1%, при этом одежда и обувь подорожали на 4%, продукты питания — на 1%, цены на транспорт выросли на 0,6%, а расходы на содержание дома — на 0,6%. 0,4%.

Цены на жилье, не включенные в ИПЦ, в августе-сентябре выросли на 1,1% по сравнению с июлем-августом, завершив рост на 19,8% в годовом исчислении. Этот рост оказался выше ожиданий аналитиков на 0,4%-0,6%.

Ранее Курсор писал, что Минфин обнародован данные о профиците бюджета Израиля. С начала года Израиль зафиксировал профицит бюджета в размере 30,1 млрд шекелей, но в октябре был дефицит бюджета.

Курсор писал, что Банк Израиля стремится снизить банковские сборы. Департамент банковского надзора опубликовал проект правил взимания сборов под названием «Реформа банковских сборов для домашних хозяйств и малого бизнеса».

Курсор сообщал, что Авигдор Либерман заявил, что кредитный рейтинг Израиля будет понижен при новом правительстве. Либерман заявил, что кредитный рейтинг Израиля может оказаться под угрозой.

Наша редакция писала, что шекель слабеет по отношению к доллару после повышения ставки ФРС. Также доллар торгуется на рекордно высоком уровне: как это сказывается на шекеле.

Кроме этого, глава центрального банка Израиля дал прогноз по поводу рецессии в стране.

Наша редакция сообщала, что банк Израиля резко повысил учетную ставку.