Меню
Все разделы

Шакед может присоединиться к Ликуду — Готлиб сделала жесткое заявление

21:03, Сегодня
Новости Израиля, Политика
айелет шакед фото
Фото: Yonatan Sindel/Flash90
Готлиб раскритиковала Шакед, категорически выступив против ее вступления в ряды партии Ликуд.

После того как Maariv сообщил о том, что ряд мэров, состоящих в «Ликуде», обратились к Айелет Шакед и попросили ее вступить в партию, депутат Кнессета Тали Готлиб резко «прошлась» по Шакед и объяснила, почему она выступает против ее вступления в партию.

«Для всех вопрошающих и сомневающихся... Избиратели из Ликуда помнят, как коалиция Беннета и Шакед ущемляла правые ценности», — написала Готлиб у себя в Твиттере.

Она также обратилась к избирателям Ликуда: «Я надеюсь, что вы не позволите Шакед, которая отделила избирателей правого крыла от Ликуда, вступить в список Ликуда».

Курсор писал, что в СМИ сообщили, что в «Ликуде» хотят вернуть Аелет Шакед, а Нетаниягу против. 

Автор материала
Комментируйте новости Курсор в Facebook
Читайте последние новости Курсор в Telegram
ТЭГИ:

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Больше новостей
Все новости
Информация
О насОбратная связьИнформация об ограниченияхКомментарии в наших соцсетях
Наши партнеры
сursorinfo.co.il © Все права защищены
facebook telegram whatsapp viber instagram youtube camera images logo general logo general white