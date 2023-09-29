Шакед может присоединиться к Ликуду — Готлиб сделала жесткое заявление

Готлиб раскритиковала Шакед, категорически выступив против ее вступления в ряды партии Ликуд.

После того как Maariv сообщил о том, что ряд мэров, состоящих в «Ликуде», обратились к Айелет Шакед и попросили ее вступить в партию, депутат Кнессета Тали Готлиб резко «прошлась» по Шакед и объяснила, почему она выступает против ее вступления в партию.

«Для всех вопрошающих и сомневающихся... Избиратели из Ликуда помнят, как коалиция Беннета и Шакед ущемляла правые ценности», — написала Готлиб у себя в Твиттере.

Она также обратилась к избирателям Ликуда: «Я надеюсь, что вы не позволите Шакед, которая отделила избирателей правого крыла от Ликуда, вступить в список Ликуда».

לכל התוהים והשואלים.. בוחרי הליכוד זוכרים גם זוכרים את חורבן הארץ תוך רמיסת ערכי ימין על ידי בנט ואיילת שקד. למזלינו מי שבוחר את נציגי הליכוד לכנסת זה אתם מתפקדי הליכוד. אני רוצה לקוות שאתם לא תיתנו יד לשקד שרימתה את בוחרי הימין להכנס לרשימת הליכוד. כך פשוט.

גאוות הליכוד היא ערך — טלי גוטליב (@TallyGotliv) September 29, 2023

Курсор писал, что в СМИ сообщили, что в «Ликуде» хотят вернуть Аелет Шакед, а Нетаниягу против.