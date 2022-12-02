Эксперт рассказал о тенденциях на рынке недвижимости Израиля

Согласно данным, представленным главным экономистом Министерства финансов Широй Гринберг, в сентябре было продано 7 900 квартир, как и в сентябре 2021 года. по сравнению с августом он уменьшился на 4%. Тенденция к снижению объема сделок купли-продажи продолжалась до октября. Также заметно, что покупки инвесторов резко упали на 27% по сравнению с сентябрем 2021 года и составили 1 400 квартир.

Основной причиной этого является резкий скачок процентных ставок и боязнь стагнации цен на аренду. Количество квартир в руках инвесторов сократилось на 430 квартир. Без учета сделок в рамках цены на одного жителя количество сделок в сентябре вырастет на 4% до 7 400 по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Произошло определенное замедление продаж в соотношении цена к населению, которое также может измениться после недавних рекламных акций. Кампании по продажам в Кирьят-Гате и Беэр-Шеве привели к 45% скачку транзакций в южном регионе.

В то же время охлаждение рынка также отражается в более длительных периодах времени, которые теперь требуются для продажи квартиры, которые становятся все более и более продолжительными. Согласно данным, квартиры, проданные владельцами, которые предварительно купили квартиру перед продажей своего предыдущего дома, находились на рынке 38 недель: на четыре недели больше, чем в сентябре 2021 года. До этого длительное время на рынке составляло в среднем 26 недель. В центральном регионе произошло снижение на 17%, а в Нетании — на 8%. Для сравнения, в районе Беэр-Шевы рост составил 22%.

Данные за сентябрь основаны на более высоких процентных ставках и большем объеме ипотечных кредитов.

В ответ на финансовые показатели подрядчики теперь проводят многочисленные рекламные акции. Они предлагают финансирование платежей по ипотеке на один год, меблировку квартиры и частичную оплату разниц по связям. Однако на данном этапе они еще не готовы снижать цены, что увеличивает количество непроданных квартир.

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