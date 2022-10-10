Шакед требует права вето, если Беннет подаст в отставку

Айелет Шакед требует получить право вето, если Нафтали Беннет уйдет в отставку до того, как будет сформировано новое правительство.

Заместитель премьер-министра Нафтали Беннет уйдет в отставку сразу после ноябрьских выборов.

Согласно сообщению 12-го канала, причина отставки заключается в том, что Беннет получил юридическое заключение, в котором говорится, что премьер-министр должен быть членом Кнессета, даже если он является заместителем премьер-министра.

Если Беннет уйдет в отставку, премьер-министр Яир Лапид останется единственным премьер-министром в период формирования нового правительства, а также в период будущих выборов, если за это время не будет сформировано новое правительство.

Позже сообщалось, что министр внутренних дел Айелет Шакед, которая была вторым номером Беннета до того, как он ушел из партии «Ямина», обратилась к Беннету с требованием, чтобы, если он подаст в отставку до того, как будет сформировано новое правительство, то право вето было передано ей, чтобы помешать левым получить полный контроль.

«Министр придает большое значение сохранению права вето, равного состава и сохранению власти правого блока и ожидает, что Лапид будет придерживаться договоренностей», — говорится в заявлении.

Между тем, по данным СМИ, сотрудники, сформированные генеральным прокурором, считают, что Беннет может продолжать исполнять обязанности заместителя премьер-министра во временном правительстве даже после выборов, даже если он больше не будет депутатом Кнессета.

Согласно этому мнению, если Беннет не покинет пост заместителя премьер-министра после выборов, то он сможет продолжать исполнять свои обязанности до тех пор, пока новое правительство не будет приведено к присяге, даже если на это уйдут месяцы, как, например, в сценарии в какие дополнительные выборы проводятся. Это мнение сформировалось около двух месяцев назад, вскоре после принятия решения о проведении новых выборов.

«Беннет будет исполнять обязанности заместителя премьер-министра до выборов, после чего он определит свой путь», — говорится в заявлении офиса Беннета.

Курсор писал, что недавно проведенный опрос показал, что Беннет собирается уйти со своего поста: как это отразится на расстановке сил. В случае ухода Беннета с занимаемой должности правые силы потеряют право вето. В такой ситуации правые стараются любыми путями сохранить его за собой.

Ранее Курсор информировал о словах Шакед: Без нас не может быть правительства.

Помимо этого, недавно проведенный опрос показал, что блок Нетаниягу проиграет, если Шакед выйдет из гонки.