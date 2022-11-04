СМИ раскрыли детали кампании Шакед

Айелет Шакед пообещала своим избирателям, что будет идти до конца, но приложила все усилия, чтобы блок Биньямина Нетаниягу не пострадал из-за ее решения.

Политический аналитик Амит Сегал в своей колонке в газете «Едиот Ахронот» рассказал о дискуссиях между партией «Ликуд» и председателем «Еврейского дома» и нынешним министром внутренних дел Айелет Шакед за несколько дней до выборов.

Об этом сообщает 7Israel National News.

«До Нетаниягу постепенно дошло, что Шакед — это то, что называется «приятно иметь» для правых избирателей, которые не хотят Нетаниягу, терпеть не могут главу религиозного сионизма депутата Кнессета Бецалеля Смотрича, но с трудом поддерживают главу Лагеря государственников, министр обороны Бени Ганц», — написал журналист.

«Внезапно ему пришла в голову мысль: если Шакед выбывает, эти избиратели останутся дома, и избирательный порог снизится», — добавил он.

По словам журналиста, Шакед хотела идти до конца, потому что пообещала своим избирателям, что сделает это, но ей нужно было убедиться, что интересы блока не будут задеты.

Журналист отметил, что мэру Бат-Яма Цвике Броту было поручено посредничество в переговорах между ними. Брот считается близким к Нетаниягу и организовывал деятельность, связанную с Религиозным сионизмом. Он сказал Шакед, что у «Ликуда» нет проблем с тем, чтобы она шла до конца.

Затем Шакед потребовала гарантий, что она не подвергнется нападению со стороны «Ликуда» на следующий день после выборов, и ей были даны две такие гарантии: первой был долгий телефонный разговор, состоявшийся в воскресенье, за два дня до выборов, между ней и депутатом от «Ликуда» Яривом Левином, в котором он пообещал ей лично, что «Ликуд» раскроет эти тайные переговоры после выборов.

Вторым было письмо Брота, адресованное ему от Левина, чтобы избежать необходимости сообщать об этом в Кнессет как о политическом соглашении и подтверждающее, что продолжение баллотирования Шакед было осуществлено с согласия «Ликуда» и в его запрос.

Окончательные итоги выборов показали, что кампания Шакед помогла поднять избирательный порог на 1 400 голосов.

Ранее Курсор писал, что объявлены окончательные результаты выборов: блок Нетаниягу получил 64 мандата. По окончательным результатам выборов группа партий, поддерживающих Нетаниягу, получает 64 мандата, а группа фракций, составляющих уходящую коалицию, получает 51 мандат.

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