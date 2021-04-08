Шекель продолжает расти по отношению к доллару

Шекель сегодня укрепляется по отношению к доллару пятую торговую сессию подряд, а также укрепляется по отношению к евро.

Во время межбанковских торгов во второй половине дня диапазон обменного курса шекель к доллару снизился на 0,51% по отношению к доллару — до 3,282 шекеля за доллар, а также на 0,68% по отношению к евро — до 3,898 шекеля за евро. Об этом сообщает Globes.

Вчера Банк Израиля установил репрезентативный курс шекеля к доллару на 0,302% — до 3,299 шекеля за доллар. Репрезентативный курс шекеля к евро был повышен на 0,440% — до 3,925 шекеля за евро.

Шекель продолжает рост о отношению к доллару. По мере того как США печатают больше денег для пакета финансовых стимулов президента Джо Байдена, доллар ослаб по отношению к основным мировым валютам. Однако сегодня доллар немного сильнее во всем мире, но не такой сильный, как шекель.

Вчера Банк Израиля сообщил, что в марте он купил 2 млрд. долларов в иностранной валюте, пытаясь сдержать укрепление шекеля, в результате чего объем покупок иностранной валюты в первом квартале составил 13,7 млрд. долларов. Это почти половина запланированной программы закупок на 30 млрд. долларов, объявленной в январе.

Главный экономист Bank Hapoalim Виктор Бахар сказал: «Банк Израиля купил 2 млрд. долларов в марте и 13,7 млрд. долларов с начала 2021 года. Кроме этого, Банк Израиля планирует покупать около 1,8 млрд. долларов каждый месяц до конца года. По оценкам, этой суммы должно хватить, чтобы предотвратить укрепление шекеля в ближайшие месяцы».

Ранее Курсор писал, что валютные резервы Банка Израиля составляют около 186 млрд долларов. Банк Израиля заявил, что в марте купил 1,98 миллиарда долларов иностранной валюты, чтобы поднять свои резервы до рекордных 185,7 миллиарда долларов.

Ранее Курсор писал, что Банк Израиля заявил, что экономика пострадала от Covid-19 намного больше, чем от кризиса 2008 года. Пандемия коронавируса ставит экономику перед двумя основными проблемами: получить контроль над чудовищным бюджетным дефицитом и вернуть безработицу с двузначного числа до разумных размеров.

В МВФ улучшили прогноз относительно роста экономики Израиля. МВФ дали более оптимистичный прогноз относительно роста экономики Израиля и по сокращению безработицы.

Банк Израиля прогнозирует повышение налогов. Израилю, возможно, придется повысить налоги, чтобы сократить увеличившийся уровень госдолга.

Курсор писал, что глава Банка Израиля исключает повышение процентных ставок. Рост инфляционных ожиданий и рост доходности государственных облигаций ставят перед Банком Израиля сложную дилемму.

Банк Израиля удерживает процентную ставку на уровне 0,1%.

Курсор сообщал, что экономика Израиля сократилась впервые за 18 лет. Сокращение составило 2,4% от валового внутреннего продукта и в основном связано с пандемией коронавируса. Спад является одним из самых низких в среднем по странам ОЭСР и составляет около 5,5%.

Также Курсор писал, что Банк Израиля заявил, что экономика Израиля остается стабильной, несмотря на пандемию. Банк Израиля заявил, что кризис с коронавирусом оказал минимальное влияние на стабильность финансовой системы Израиля.

Глобальные инвесторы делают ставку на Израиль. Инвесторы делают ставку на то, что впечатляющая кампания по вакцинации в Израиле сделает страну лидером в восстановлении экономики после пандемии коронавируса.

Банк Израиля стремится предотвратить завышение курса шекеля.

Курсор писал, что технологии доминируют в экспорте Израиля больше, чем когда-либо. По данным Израильского института экспорта, экспорт технологических услуг вырос на 11% в 2020 году до 37 млрд долларов, что вдвое превышает показатель 2014 года.