Силы безопасности арестовали боевика из группировки ХАМАС

В рамках продолжающихся операций по контролю безопасности в Иудее и Самарии задержан боевик ХАМАСа и террористы, причастные к организации провокаций.

Военные ЦАХАЛа, ШАБАКа и пограничной полиции заявили о задержании Джихада Шахада, члена террористической группировки ХАМАС.

Об этом сообщил Телеграм-канал Медиа Архив — Израильские новости.

Его задержали в деревне Джамаин в Самарии после того, как ранее (в прошлом году) он был освобожден из заключения, но Израиль предостерег его от участия в террористической деятельности организации.

Также были арестованы ещё двое террористов — Мухаммад А-Тир и Мухаммад Шалаби.

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