Синоптики сделали новое заявление о пике шторма Барбара

Дождь продлится как минимум до пятницы и будет сопровождаться сильными холодами.

Как сообщает Arutz Sheva, синоптики передают, что пик шторма «Барбара» уже позади. Тем не менее дождь и сильные холода продолжатся и сегодня.

Погода будет дождливой от севера Израиля до севера Негева. На горе Хермон выпал снег. Завтра утром ожидается небольшой снег на вершинах северных гор и высоких вершинах центральных гор.

Также сегодня ожидаются ветры. В Иудейской пустыне и на Мертвом море могут быть наводнения.

С полудня дожди и ветер постепенно ослабнут. Будет холоднее, чем обычно в этом сезоне.

Максимальные температуры сегодня: в Иерусалиме 6 градусов, в Тель-Авиве 13, в Хайфе 10, в Беэр-Шеве 11 и в Эйлате до 18 градусов в полдень.

Завтра в четверг будет облачно. На севере и в центре страны ожидаются локальные дожди.

В пятницу ожидается повышение температуры, которая тем не менее по-прежнему будет ниже, чем обычно.

В субботу будет пасмурно и еще холоднее, чем обычно.

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