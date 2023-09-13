У Ганца прокомментировали громкое обвинение Смотрича в адрес Нетаниягу

Смотрич заявил, что Нетаниягу планирует создать левое правительство с Ганцем.

Депутат Кнессета Хили Трупер от партии Ха-Махане ха-Мамлахти отреагировал на слова министра финансов Бецалеля Смотрича, который раскритиковал сообщение Армейского радио о том, что Израиль одобрил передачу оружия Палестинской автономии.

Смотрич заявил, что Нетаниягу пошел на это ради того, чтобы создать левое правительство с Бени Ганцем.

Трупер написал, что Нетаниягу нет необходимости платить какую-либо плату за вхождение партии Ганца в правительство, «потому что это вообще не стоит на повестке дня».

Фракция Ха-Махане ха-Мамлахти также прокомментировала сообщение СМИ о том, что США передали оружие Палестинской автономии с одобрения Израиля, написав, что «правительство, которое строит теории заговора в области национальной безопасности и управляет этим через СМИ, недостойно и не способно обеспечить безопасность граждан Израиля”.

Курсор ранее сообщал, что Смотрич выступил с неожиданным обвинением в адрес Нетаниягуиз-за скандала с оружием для ПА.

Позже Бен-Гвир публично пригрозил Нетаниягу.

Напомним также, что Галант отреагировал на сообщения передаче оружия Палестинской автономии.