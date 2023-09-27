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Скандал с сыном кадырова — в кремле сделали своеобразное заявление

13:51, Сегодня
Новости Израиля
дмитрий песков фото
Фото: Википедия
Песков не захотел прямо отвечать на вопросы о скандальном видео с сыном кадырова.

Пресс-секретарь главы российской федерации дмитрий песков* заявил, что он отказывается комментировать скандальное видео с сыном лидера Чеченской Республики рамзана кадырова. На видеозаписи подросток на камеру избивает заключенного Никиту Журавеля.

"Сразу скажу, что историю с сыном кадырова комментировать не буду", - заявил песков в начале ежедневного брифинга, сообщает ВВС.

На вопрос о причинах такого решения, песков ответил: "Не хочу".

Напомним, недавно рамзан кадыров опубликовал видео, на котором его несовершеннолетний сын адам избивает арестованного по обвинению в сожжении Корана Никиту Журавеля. Под видео кадыров выразил гордость поступком отпрыска и заявил, что уважает его выбор.

Согласно кадырову, сын всегда стремился расти, окружая себя старшими людьми, и этот опыт помогает ему формировать взрослые ценности чести, достоинства и защиты своей религии. Рамзан кадыров также назвал пострадавшего Никиту Журавеля пособником спецслужб Украины.

Курсор писал, что в СМИ узнали, как протекала болезнь главы Чечни. Состояние здоровья кадырова уже несколько недель обсуждается в медиа. Теперь же появились новые подробности.

Напомним также, что Ксения Собчак рассказала новые детали о состоянии главы Чечни и показала фото.

Еще Курсор сообщал, что чеченский политик Масхадов сделал громкое заявление о кадырове.  Так, он заявил, что кадыров превратился в овощ.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!

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