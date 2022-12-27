Сколько израильтян курят: статистика

Многие годы Государство Израиль пытается бороться с эпидемией курения с помощью бесчисленных средств, которые могли принести какую-то пользу, но оказалось, что процент курильщиков не снизился.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Согласно годовому ответу Минздрава, в нашей стране курит около 20% населения. Этот показатель не меняется уже 10 лет кряду.

Доля курильщиков увеличивается в соответствии с увеличением населения. Есть оценки, которые показывают, что на самом деле этот показатель составляет 27%. Вне зависимости от того, какую статистику учитывать, более 2 миллионов израильтян курят.

Известно, что в стране проводят кампании по информированию или запугиванию вредом от курения, вводятся запреты на курение в общественных местах, запреты на рекламу и многого другого. Однако, в отличие от многих других стран, этот подход не принес плоды.

Для сравнения, в Великобритании доля курильщиков снизилась примерно до 13%, и ее намерены сократить до 5%. Это реализовали путем строгого регулирования и запретом продажи несовершеннолетним, профилактики и поддержки отказа от курения при предоставлении альтернативы.

Даже существует программа по назначению врача, которая будет предоставлять альтернативы в качестве терапевтического продукта малоимущим или неимущим сообществам. Есть и более резкие меры. Например, в Новой Зеландии запретят продажу сигарет людям, родившимся после 2009 года.

В Израиле вопрос распространенности употребления табака среди населения не является профессиональным приоритетом. По мнению экспертов, в этой области все равно можно добиться успехов, но не одними запретами. То, что произошло в последние годы в Израиле с медицинской марихуаной – тому подтверждение. Если курильщикам предоставляют альтернативы, это позитивно влияет на ситуацию.

«Курсор» сообщал, что обнаружен новый вред электронных сигарет.

Помимо этого эксперты опровергли популярный миф о курильщиках.