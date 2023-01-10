Сколько израильтян поддерживают начало переговоров с палестинцами: опрос

По данным социологов, мнения сторонников правого блока и голосовавших за «левоцентристов» по поводу запуска дипломатического процесса диаметрально разнятся.

Более половины израильтян хотели бы увидеть встречу между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и лидером ПА Махмудом Аббасом.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного неправительственной организацией «Женевская инициатива Израиля», информирует Haaretz.

Так, на вопрос, следует ли Израилю вступать в политические переговоры с Палестинской автономией, 52,8% ответили утвердительно, а 31,1% — нет. Среди сторонников левоцентристов 78,1% высказались за запуск дипломатического процесса, а среди сторонников правого блока идею поддержали 36,8%.

При этом среди тех, кто проголосовал за арабские партии, 86,7% избирателей Объединенного арабского списка поддержали переговоры, в то время как среди избирателей партии «Балад» эта цифра составила всего 50%.

По теме сотрудничества в области безопасности с ПА опрос выявил широкий консенсус: 66,8% всех респондентов заявили, что правительство должно продолжать такое сотрудничество.. При этом 73,8% тех, кто идентифицирует себя как левоцентрист, ответили утвердительно. Среди избирателей «Ликуда» 68% высказались за продолжение сотрудничества по сравнению с 47,7% избирателей «Религиозного сионизма».

Как сообщал Курсор, накануне рождественских праздников президент ПА вновь обратился к международным организациям. В частности, он призвал мировых лидеров и международные организации «прервать молчание и ответить конкретными мерами, чтобы остановить преступления Израиля, в том числе расширение колониальных поселений и попытки по изменению статуса города Иерусалим».

Ранее Курсор сообщал о словах Махмуда Аббаса: Нетаниягу не хочет мира, но я должен иметь с ним дело.

Уже сообщались подробности разговора Энтони Блинкена и Махмуда Аббаса. Блинкен заявил Аббасу, что США «прилагают усилия», чтобы остановить эскалацию в Иудее и Самарии.

Также лидер ПА полагает, что Израиль саботирует и не верит в решение о создании двух государств. В силу этого он считает, что в Израиле отсутствует партнер, с которым Палестинская автономия могла бы вести переговоры.

Напомним, наш сайт сообщал, что Аббас встретился с путиным и пожаловался на Израиль.