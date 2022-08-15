СМИ: Иран атаковал базу США в Сирии

Иран подозревается в атаке на базу США в Сирии, сообщили СМИ.

Источник в сирийской оппозиции сообщил израильской общественной телерадиовещательной компании «Кан», что Иран сегодня утром нанес удар по военной базе США в Сирии.

Неназванный источник добавил, что атака беспилотника могла быть ответом на авиаудары в Сирии прошлой ночью, которые приписывались Израилю.

Ранее сегодня уже сообщалось, что американские военные заявили, что атака беспилотников нанесла удар по комплексу, управляемому американскими войсками, и добавили, что жертв и повреждений нет.

По словам военных, нападение произошло в районе базы Аль-Танф, недалеко от того места, где сходятся границы Сирии, Иордании и Ирака. Тогда они не сообщили, кто ответственен за нападение.

Войска США и коалиции базируются в Эт-Танфе для обучения сирийских сил патрулированию для противодействия боевикам джихадистской группировки «Исламское государство». База также расположена на дороге, которая служит жизненно важным связующим звеном для поддерживаемых Ираном сил и простирается от Тегерана до Ливана.

В заявлении военных говорится, что войска коалиции в координации с боевиками оппозиции, известными как Магавейр аль-Таура, «отреагировали на атаку нескольких беспилотных летательных аппаратов в окрестностях гарнизона Аль-Танф» в понедельник утром.

Они заявили, что войска успешно поразили один из беспилотников, предотвратив его столкновение, в то время как второй взорвался на территории комплекса сил оппозиции, «что привело к нулевым жертвам или сообщениям о повреждениях». Другие попытки ударов беспилотников не увенчались успехом, добавляет он.

Генерал-майор Джон Бреннан, командующий Объединенной оперативной группой, осудил удар беспилотника. «Такие нападения ставят под угрозу жизнь ни в чем не повинных сирийских мирных жителей и подрывают значительные усилия наших сил-партнеров по разгрому ИГИЛ», — сказал он.

Атака произошла через несколько часов после того, как приписываемые Израилю авиаудары по западной и центральной Сирии, как сообщается, убили трех солдат, ранили еще трех и причинили материальный ущерб.

Еще мы писали, что в понедельник официальный представитель МИД Ирана не подтвердил причастность Тегерана к нападению на писателя Салмана Рушди, одновременно обвинив его в собственном ранении.

Также Курсор сообщал о ядерной сделке: окончательный текст есть, Иран готовится подписать соглашение.

Кроме того, представитель правительства Ирана Али Бахадори Джахроми заявил, что страна планирует заказать у россии* еще три версии спутника «Хайям» в сотрудничестве с иранскими учеными.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!