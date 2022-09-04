СМИ: Израиль готов обнародовать итоги расследования смерти Абу Акле

Журналисты утверждают, что под давлением США Израиль планирует обнародовать результаты расследования гибели американо-арабского журналиста Абу Акле. Это может произойти уже в скором времени.

Израиль может обнародовать результаты собственного расследования смерти корреспондента Al Jazeera Абу Акле, что произошло во время перестрелки между израильскими солдатами и террористами «Исламского джихада».

Об этом сообщает Israel National News.

По информации журналистов, администрация президента США Джо Байдена давит на Израиль касаемо обнародования выводов касаемо смерти арабо-американского журналиста. Именно поэтому отчет могут опубликовать уже в ближайшие дни, что решили после визита помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбары Лиф в Израиль.

Ранее мы рассказывали о согласии между Израилем и США касаемо того, что нужно ужесточать требования к Ирану в вопросе ядерной сделки. Страны «хорошо понимают друг друга», но у американской стороны есть подозрения, что возражения израильских политиков усилились в преддверии выборов.

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