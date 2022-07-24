СМИ: Сегодня были уволены более 500 сотрудников высокотехнологичных компаний

Компания Asurion закрыла свой израильский центр разработки на фоне реструктуризации. А компания Aid Genomics объявила о существенном сокращении своей деятельности в Израиле.

С сегодняшнего утра более 500 сотрудников двух высокотехнологичных компаний были уволены, согласно сообщениям СМИ.

Общественная телерадиокомпания «Кан» сообщает, что компания Asurion закрыла свой израильский центр разработки на фоне реструктуризации, что привело к увольнению 120 сотрудников.

Вторая компания, Aid Genomics, объявила о существенном сокращении своей деятельности в Израиле, переведя свой центр исследований и разработок за границу, что привел к увольнению около 400 работников.

Напомним, что сегодня в Ашдоде на пляже погиб 30-летний мужчина. Он рыбачил возле пляжа на волнорезе. Однако внезапно упал и оказался зажат между бетонными конструкциями. Очевидцы не смогли помочь ему самостоятельно, а потому вызвали спасателей.

Редакция также сообщала, что арабские террористы сожгли машину рава Дов Лиора. Еще в его дом бросали бутылки с зажигательной смесью, а машина перед домом полностью сожжена.

Кроме того, благодаря операции под прикрытием, длившейся около 48 часов, силы безопасности арестовали одного из самых опасных сексуальных преступников в Израиле. Рецидивист, который неоднократно находился в заключении в связи с преступлениями на сексуальной почве был задержан во время нового акта насилия.