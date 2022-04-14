СМИ: США стремятся вовлечь ПА в расширенное сотрудничество между Израилем и арабскими государствами

Администрация Байдена хочет, чтобы Палестинская автономия была включена в схемы регионального сотрудничества, разрабатываемые между Израилем и несколькими его арабскими соседями, сообщили The Times of Israel дипломаты с Ближнего Востока.

Эта цель публично озвучивалась высокопоставленными официальными лицами США с тех пор, как президент США Джо Байден вступил в должность, но саммит в Негеве в прошлом месяце предоставил Вашингтону возможность предпринять практические шаги в этом направлении. Однако палестинцы настаивают на том, чтобы любые усилия по их интеграции не были связаны с соглашениями Авраама, которые легли в основу соглашений.

«Один из вопросов, который мы обсуждали сегодня, заключался в том, как страны, участвующие в соглашениях Авраама и нормализации, а также те, которые имеют давние дипломатические отношения с Израилем, могут конкретными способами поддержать Палестинскую администрацию и палестинский народ и оказать положительное влияние на повседневной жизни палестинцев в Иудее и Самарии и в Газе», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в прошлом месяце на саммите в Негеве, на котором собрались министры иностранных дел Израиля, США, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Марокко и Египта.

По словам израильского чиновника, на саммите был сформирован постоянный форум стран-участниц, при этом США стремятся включить представителей Иордании и ПА в будущие встречи. «Это, вероятно, будет легче осуществить, когда саммит не будет организован в Израиле», — сказал чиновник.

Участники встречи в Негеве также договорились о создании шести рабочих групп для укрепления регионального сотрудничества в сфере национальной безопасности, образования, здравоохранения, энергетики, продовольственной безопасности и туризма. Блинкен предложил создать седьмую рабочую группу по палестинскому вопросу, но эта идея была отвергнута министром иностранных дел Яиром Лапидом, который вместо этого предложил включить палестинцев во все шесть рабочих групп, подтвердили The Times of Israel два ближневосточных дипломата. По словам одного из дипломатов, Лапид также опасался, что комитет, специально занимающийся палестинским вопросом, вызовет сопротивление со стороны некоторых наиболее правых членов хрупкой израильской коалиции.

Это позволит палестинцам стать партнерами в экономических соглашениях, которые Израиль подписывает со своими соседями, что, вероятно, необходимо, поскольку Ближний Восток готовится к надвигающейся нехватке пшеницы из-за вторжения россии* в Украину, основного поставщика пшеницы в регионе.

Аббас сказал Блинкену, когда они встретились в Рамаллахе, за несколько часов до того, как госсекретарь направился в Сде-Бокер, что он приветствует возможности включить палестинцев в более широкие региональные альянсы, заявил палестинский чиновник, пояснив, что это не может быть сделано через платформу «соглашений Авраама».

Белый дом поднял вопрос о возможности проведения трехсторонней встречи между высокопоставленными израильскими, палестинскими и американскими официальными лицами, заявил израильский чиновник, подтверждая сообщение Axios. Чиновник пояснил, что идея находится на очень ранней стадии, но цель будет состоять в том, чтобы «нарастить импульс саммита в Негеве».

Израильский чиновник сказал, что офис Беннета не исключил эту идею, но предположил, что усилия по достижению прогресса в палестинском вопросе маловероятны, поскольку администрация Байдена истощает большую часть своего политического капитала на другие вопросы внешней политики, а именно на создание глобальной коалиции против россии и повторного вступления в ядерную сделку с Ираном. Более того, раскол коалиции Беннета и эскалация насилия в Израиле еще больше усложняют усилия по достижению каких-либо дипломатических прорывов, отметил чиновник.

Отвечая на вопрос по этому поводу, представитель Госдепартамента сказал: «Мы надеемся, что, когда Израиль и другие страны региона объединятся в общих усилиях по наведению мостов и созданию новых возможностей для диалога и обмена, эти усилия будут способствовать ощутимому прогрессу к цели продвижения мира путем переговоров между израильтянами и палестинцами».

Ранее Курсор писал, что ВМС США сообщили о новых силах для патрулирования Красного моря на фоне атак йеменских повстанцев.

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