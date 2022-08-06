СМИ: в 21:00 террористы нанесут массированный ракетный удар по центру Израиля

В 21.00 ожидается мощный залп по центру Израиля.

Об этом написали на телеграм-канале Израильские трудовыебудни со ссылкой на источники в службах безопасности.

Между тем, по последним данным Армии обороны Израиля, число ракет, выпущенных в сторону Израиля террористической группировкой «Исламский джихад» с пятницы, уже более 350-ти. Это снижает более раннюю оценку в 361 ракету.

Из них 94 упали на территории сектора Газа, еще 29 упали в Средиземное море, в том числе две недалеко от Тель-Авива. Система ПВО «Железный купол» перехватила 162 снаряда.

Военные говорят, что система противоракетной обороны «Железный купол» продемонстрировала 95,9-процентную вероятность успеха при перехвате ракет, выпущенных по населенным пунктам Израиля.

Ранее наш сайт писал, что ЦАХАЛ обнародовал новые кадры авиаудара по высокопоставленному командиру «Исламского джихада». Джабари был командиром террористической группировки в северной части Газы. Официальные лица заявили, что он планировал атаковать израильских мирных жителей недалеко от границы.

Кроме того, Курсор сообщал, что появилось видео падения ракеты в Ашкелоне.

Еще напомним, что ЕС, россия и Великобритания отреагировали на операцию ЦАХАЛа в Газе.