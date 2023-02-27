Смотрич критикует беспорядки в Хаваре: Мы не должны брать закон в свои руки

Бецалель Смотрич заявил, что «мы не должны брать закон в свои руки и создавать опасную анархию».

Министр Бецалель Смотрич в воскресенье вечером осудил еврейские беспорядки в деревне Хавара после теракта, в результате которого были убиты братья Гилель и Ягель Янив.

Об этом сообщает INN.

«Мои сограждане, боль велика, но поверьте мне, мы прилагаем все усилия, чтобы дать реальный ответ терроризму, как военным, так и расчетным путем. После страшного теракта мы были озабочены только этим. Мы не должны брать закон в наши руки и создавать опасную анархию, которая может выйти из-под контроля и стоить человеческих жизней. Позвольте нам, как политическому эшелону, сформулировать ответ и добиться победы ЦАХАЛа», — сказал Смотрич.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в воскресенье вечером выступил с заявлением, в котором осудил нападение, а также призвал к сдержанности, призвав израильтян против действий «линчевателей».

«Сегодня произошла ужасная трагедия. Хочу выразить соболезнования семье Янив, которая потеряла двух своих дорогих сыновей. Армия обороны Израиля и силы безопасности в настоящее время разыскивают убийцу. Мы найдем его. Мы его поймаем и рассчитаемся с ним. Прошу — даже когда кипит кровь — не брать закон в свои руки», — сказал Неаниягу.

«Я прошу разрешить ЦАХАЛу и силам безопасности выполнять свою работу. Напоминаю, что за последние недели они нацелились на десятки террористов и предотвратили десятки атак. Пусть ЦАХАЛ завершит свое преследование и не берет закон в свои руки; вместе мы победим терроризм», — добавил он.

Министр обороны Йоав Галант добавил: «Даже в конце трудного и болезненного дня, когда два молодых брата были убиты подлым террористом, я призываю граждан Израиля: не берите закон в свои руки. Я доверяю командирам и солдатам ЦАХАЛа и уверен, что они возьмутся за убийц».

Президент Ицхак Герцог сказал: «Взять правосудие в свои руки, беспорядки и насилие в отношении невинных людей — это не наш путь, и я решительно осуждаю это. Мы должны позволить ЦАХАЛу, израильской полиции и силам безопасности схватить подлого террориста и немедленно восстановить порядок».

Напомним, 26 февраля в Хаваре были убиты братья-израильтяне. Погибшие Илель Менахем и Игаль Яаков Янив были убиты арабскими террористами во время теракта. Парням было 20 и 21 год. ЦАХАЛ усилит присутствие военных в Хаваре после смертельного теракта. В нескольких местах Самарии начались массовые беспорядки спустя несколько часов после теракта, жертвами которого стали братья. После очередного теракта Кабмин одобрил законопроект о смертной казни для террористов. Согласно документу, суд сможет вынести смертный приговор тем, кто совершил убийство на национальной почве в отношении граждан Израиля. Комитет решил, что после предварительного голосования по закону будет проведено обсуждение в кабинете политической безопасности, на котором будет обсуждаться окончательная формулировка закона.