Смотрич: Мы начали работу над бюджетом

Министр финансов Бецалель Смотрич сегодня на собрании фракции «Религиозный сионизм» заявил, что началась работа над бюджетом.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

«Всю прошедшую неделю я разговаривал с отдельными лицами в Министерстве финансов до поздней ночи. Мы начали работу над ответственным и важным бюджетом на благо граждан Израиля. Вскоре мы представим немедленные меры, которые коснутся каждого домохозяйства в стране», – заявил он.

Ранее мы рассказывали, что Смотрич встал на защиту министра юстиции.

«Курсор» сообщал, что министр обороны приглашает экс-члена Кнессета от Ликуда на пост председателя оборонного гиганта Rafael.