Смотрич – Нетаниягу: Не нужно вмешиваться в работу моей партии

Председатель Партии религиозного сионизма, депутат Кнессета Бецалель Смотрич резко отреагировал на попытку председателя оппозиции Биньямина Нетаниягу вмешаться в его переговоры с партией «Оцма Иегудит».
Об этом сообщает 7Israel National News.
Согласно отчету, в одном из своих разговоров с председателем «Ликуда» Смотрич сказал: «Никто не должен вмешиваться в то, как работает моя партия». При этом сам Смотрич отрицал, что произнес данную фразу.
В более ранних сообщениях говорилось, что офис Нетаниягу оказывает давление на Смотрича и депутата Кнессета Итамара Бен-Гвира, который возглавляет «Оцма Иегудит», чтобы они достигли соглашения, по которому они будут вместе баллотироваться на предстоящих выборах.
Давление связано с опасениями, что если две партии, которые баллотировались вместе в прошлом году, разделятся, одна или обе могут не пройти избирательный барьер, что будет стоить правому блоку значительного количества мест. Соратники Нетаниягу хотели бы, чтобы стороны достигли соглашения в ближайшие дни.
Накануне Смотрич сказал Galey Israel Radio: «Мы движемся вместе. Это партнерство зарекомендовало себя. Мы будем управлять им в закрытом помещении, ответственно. Нас интересует одно — ответственность перед Государство Израиль и вправо».
Бен Гвир сказал: «Я счастлив, что наконец Бецалель согласился встретиться. Я надеюсь, что встреча будет не просто для того, чтобы отметить, что мы встречались.
Ранее Курсор писал, что слияние партий Смотрича и Бен-Гвира закончится в ближайшие дни. Давление на политиков усилилось, поскольку слияние обеспечит освещение и интерес к партии Смотрича, что, по словам источника в партии «Ямина», может привести к росту партии.
Кроме этого, Зехава Гальон хочет слияния МЕРЕЦ и Аводы. Зехава Гальон, которая вчера объявила о возвращении в политику, видит потенциал в слиянии с партией Авода. Сама Михаэли, однако, никак эту идею не прокомментировала.
Депутат РААМ: Наша цель — не допустить возвращения Нетаниягу и правых к власти. Депутат Кнессета Валид Таха предупреждает, что низкая явка избирателей среди арабов может помочь Биньямину Нетаниягу.
Напомним, что блок Биньямина Нетаниягу впервые набрал 61 голос в опросах. Это первый случай, когда блок Нетаниягу получил необходимое большинство для формирования коалиции.