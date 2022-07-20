Смотрич – Нетаниягу: Не нужно вмешиваться в работу моей партии

Сообщается, что Бецалель Смотрич в ярости из-за попыток «Ликуда» вмешаться в его переговоры с «Оцма Йехудит».

Председатель Партии религиозного сионизма, депутат Кнессета Бецалель Смотрич резко отреагировал на попытку председателя оппозиции Биньямина Нетаниягу вмешаться в его переговоры с партией «Оцма Иегудит».

Об этом сообщает 7Israel National News.

Согласно отчету, в одном из своих разговоров с председателем «Ликуда» Смотрич сказал: «Никто не должен вмешиваться в то, как работает моя партия». При этом сам Смотрич отрицал, что произнес данную фразу.

В более ранних сообщениях говорилось, что офис Нетаниягу оказывает давление на Смотрича и депутата Кнессета Итамара Бен-Гвира, который возглавляет «Оцма Иегудит», чтобы они достигли соглашения, по которому они будут вместе баллотироваться на предстоящих выборах.

Давление связано с опасениями, что если две партии, которые баллотировались вместе в прошлом году, разделятся, одна или обе могут не пройти избирательный барьер, что будет стоить правому блоку значительного количества мест. Соратники Нетаниягу хотели бы, чтобы стороны достигли соглашения в ближайшие дни.

Накануне Смотрич сказал Galey Israel Radio: «Мы движемся вместе. Это партнерство зарекомендовало себя. Мы будем управлять им в закрытом помещении, ответственно. Нас интересует одно — ответственность перед Государство Израиль и вправо».

Бен Гвир сказал: «Я счастлив, что наконец Бецалель согласился встретиться. Я надеюсь, что встреча будет не просто для того, чтобы отметить, что мы встречались.

Ранее Курсор писал, что слияние партий Смотрича и Бен-Гвира закончится в ближайшие дни. Давление на политиков усилилось, поскольку слияние обеспечит освещение и интерес к партии Смотрича, что, по словам источника в партии «Ямина», может привести к росту партии.

Кроме этого, Зехава Гальон хочет слияния МЕРЕЦ и Аводы. Зехава Гальон, которая вчера объявила о возвращении в политику, видит потенциал в слиянии с партией Авода. Сама Михаэли, однако, никак эту идею не прокомментировала.

Депутат РААМ: Наша цель — не допустить возвращения Нетаниягу и правых к власти. Депутат Кнессета Валид Таха предупреждает, что низкая явка избирателей среди арабов может помочь Биньямину Нетаниягу.

Напомним, что блок Биньямина Нетаниягу впервые набрал 61 голос в опросах. Это первый случай, когда блок Нетаниягу получил необходимое большинство для формирования коалиции.