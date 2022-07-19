Депутат РААМ: Наша цель — не допустить возвращения Нетаниягу и правых к власти

Депутат Кнессета Валид Таха от партии РААМ предупреждает о низкой явке арабских избирателей на предстоящих выборах в Кнессет.

Об этом сообщает 7Israel National News.

В интервью израильскому арабскому каналу Enha TV Таха сказал, что «правые фашисты» и Биньямин Нетаниягу — это те, кто выиграет от низкой явки избирателей в арабском обществе». На последних выборах явка арабских избирателей составила всего 45%.

Таха отметил, что РААМ заинтересован в том, чтобы подарить избирателям надежду на улучшение их жизни и реализацию своих прав, в то же время не допустив возвращения Нетаниягу и «правых фашистов» к власти.

По его оценкам, РААМ преодолеет избирательный барьер на предстоящих выборах и получит как минимум четыре места в Кнессете.

Таха подверг критике «Объединенный список» и утверждал, что внутренняя борьба внутри него связана не с идеологией, а скорее с борьбой за распределение мест в списке Кнессета между тремя партиями, которые являются членами «Объединенного списка».

Таха также сказал, что стратегия «Объединенного списка», направленная на свержение каждого правительства, не приносит никаких результатов, в то время как РААМ добился очень значительных достижений для арабского общества благодаря своему участию в коалиции и влиянию на принятие решений.

Ранее Курсор писал, что депутам Кнессета предложили носить золотой медальон с изображением Нетаниягу. Ожерелье с портретом Нетаниягу предложили участникам частного политического собрания, на котором присутствовали и некоторые депутаты Кнессета.

Также депутат Ликуда опроверг слухи о формировании правительства с РААМом. Депутат Ликуда Давид Амсалем заявил, что его слова о том, что партия РААМ может присоединиться к следующему правительству, были вырваны из контекста и не соответствуют действительности.

Курсор писал, что в РААМ назвали условия для вступления в следующее правительство. Председатель РААМ Мансур Аббас говорит, что Айелет Шакед должна отказаться от оппозиции к «воссоединению семьи», чтобы он присоединился к правительству с ней.

Кроме того, популярность Религиозного Сионизма будет расти, если ее возглавит Бен-Гвир. Опрос 13 канала показал, что если крайне правый член парламента Итамар Бен-Гвир возглавит партию «Религиозный сионизм» вместо нынешнего лидера Бецалеля Смотрича, то партия получит 13 мест на предстоящих выборах, в то время как при Смотриче прогнозировалось 10.

Наша редакция писала, что Мейрав Михаэли переизбрана главой Аводы. Министр транспорта Мейрав Михаэли получила более 80 процентов голосов на праймериз партии Авода, став первым лидером партии, избранным главой два раза к ряду.