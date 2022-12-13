Смотрич получит еще одну министерскую должность

Коалиция намерена сразу после назначения спикера Кнессета провести поправки к закону и передать в ведение Смотрича дополнительное министерство.

Руководитель партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич кроме поста министра финансов займет еще кресло в министерстве обороны.

Об этом сообщают Detaly.

Сам Смотрич не прокомментировал эту информацию, но источники, которые участвуют в коалиционных переговорах, заявили, что в дополнение к пребыванию в первой каденции правительства министром финансов, он получит еще министерство обороны и будет курировать вопросы работы Гражданской администрации в Иудее и Самарии.

Для такого назначения нужно будет утвердить поправку к закону, поэтому коалиция займется этим сразу после назначения спикера Кнессета.

Ранее Курсор писал, что появились новые подробности напряженного разговора Нетаниягу и Левина – СМИ. В ходе беседы Левин заявил, что «не впечатлен» сложившейся ситуацией.

Еще напомним, что Бен-Гвир выдвинул новый ультиматум. Политик сделал ряд заявлений в рамках своего выступления в понедельник, 12 декабря, на еженедельном собрании фракции «Оцма Иегудит».

Ранее стало известно, что по словам источника в руководстве «Ликуда», возникнут «серьезные проблемы» при формировании правительства из-за этого ультиматума. Сам Бен-Гвир утверждает, что не сможет войти в правительство без восстановления безопасности и управления.

«Курсор» сообщал, что коалиция и оппозиция нашли компромисс по голосованию за спикера Кнессета.

Помимо этого Либерман заявил, что Нетаниягу ведет Израиль к разрушению.