«Сначала уйди в отставку»: депутат от Ликуда обрушилась на Шакед

Депутат Кнессета Май Голан от «Ликуда» адресовала министру внутренних дел Айелет Шакед гневное сообщение в Твиттере.

«Айелет Шакед, партнер и инициатор злонамеренного правительства, не перестает проповедовать нравственность «Ликуду». Сначала уйди в отставку, а потом будешь говорить», — написала в Твиттере депутат Кнессета Голан.

Ее твит стал реакцией на критику Шакед в адрес Нетаниягу и «Ликуд» на сегодняшнем заседании кабинета министров. «Интересно, что Нетаниягу скажет президенту США Байдену и как он объяснит ему, почему он блокирует процесс безвизового режима», — сказала Шакед.

Также мы писали, что Лапид поговорил с королем Иордании Абдаллой II. В ходе беседы лидеры обсудили необходимость укрепления и углубления сотрудничества и отношений между Израилем и Иорданией, предстоящий визит президента США Байдена.

Ранее наш сайт сообщал, что СМИ озвучили шансы партии Тиква Хадаша на предстоящих выборах. Если партия «Тиква Хадаша» Гидеона Саар не преодолеет порог, его голоса будут аннулированы. Одной партии в нынешнем коалиционном блоке может быть достаточно не пройти порог, чтобы обеспечить возвращение к власти главы оппозиции Биньямина Нетаниягу.

Кроме того, редакция Курсора писала, что блок Нетаниягу впервые набрал 61 голос в опросах. Последний опрос впервые показывает, что блок во главе с лидером «Ликуда» Биньямином Нетаниягу получит 61 место на предстоящих выборах, что позволит бывшему премьер-министру сформировать узкое правое правительство.