«Сократили астрономический дефицит до нуля»: Беннет перечислил достижения своего правительства

Премьер-министр назвал относительное спокойствие на границе с сектором Газа и восстановление экономики после пандемии достижениями своей разнообразной восьмипартийной коалиции.

Премьер-министр Нафтали Беннет в воскресенье председательствовал на своем последнем заседании кабинета министров, и ожидается, что Кнессет распустится на этой неделе, а осенью состоятся новые выборы.

Премьер-министр похвалил разнообразную коалицию за ее достижения, которые, по его словам, стали плодом ее способности работать сообща во имя народа.

Решение Беннета инициировать выборы положило конец амбициозному политическому проекту, объединившему восемь идеологически разнородных партий, которые отложили в сторону свои разногласия, чтобы свергнуть бывшего лидера Биньямина Нетаниягу, нынешнего лидера оппозиции, у которого теперь есть возможность вернуться, чтобы возглавить страну. Предстоящие выборы, пятые, которые страна провела за четыре года, усугубляют беспрецедентный политический кризис в Израиле.

На еженедельном заседании кабинета министров Беннет перечислил ряд достижений своего правительства.

«Это было прекрасное правительство, которое опиралось, да, на сложную коалицию. И здесь, в этом зале, есть группа людей, которые знали, как отложить в сторону идеологические разногласия, подняться выше и работать на благо Государства Израиль», — сказал он.

Беннетт охарактеризовал время пребывания правительства у власти как обеспечение безопасности на юге и восстановление экономики после разрушительного воздействия пандемии COVID-19.

«Впервые за многие годы сбор урожая в общинах, прилегающих к сектору Газа, завершился тихо и успешно, без зажигательных воздушных шаров, пожаров или ракет ХАМАС, — сказал Беннет, имея в виду атаки палестинского анклава, находящегося под управлением ХАМАС, которые ежедневно нарушали жизнь в приграничных общинах в прошлые годы.

Перечисляя другие достижения, он сказал, что сотни тысяч человек вернулись к работе после того, как в разгар пандемии более миллиона израильтян остались без нее.

«Вместе мы привели Израиль от экономического коллапса к росту; вместе мы сократили астрономический дефицит до нуля», — сказал он.

«Курсор» ранее информировал, что Нетаниягу жестко отреагировал на резонансное заявление депутата от Ликуда.