В Иерусалиме сотни человек вышли на протест против насилия в отношении женщин

Организатор сказала, что в Израиле ежегодно в среднем 20 женщин убивают в результате фемицида. Только за последнюю неделю, продолжила она, были убиты как минимум три женщины.

Приблизительно 600 человек собрались на площади Давидки в Иерусалиме в пятницу утром на ежегодный городской SlutWalk — мероприятие, протестующее против насилия в отношении женщин и культуры изнасилования.

Как глобальное движение, первая SlutWalk была проведена в 2011 году в Канаде после того, как офицер полиции заявил, что женщинам «не следует одеваться как шлюхи», если они не хотят стать жертвами сексуального насилия.

Reading off the names and stories of each woman murdered in the past year. After each one, the crowd yells

״יהי זכרה מהפכה״

May her memory be a revolution pic.twitter.com/WAFNsKoWHp — Rachel Stomel (@RStomel) June 17, 2022

Многие люди либо держали плакаты, либо выкрикивали скандирования, говоря о том, что это провал как правительства, так и израильской полиции, когда дело доходит до адекватного решения проблемы насилия в отношении женщин.

In photos: Jerusalem 'SlutWalk' 2022 protests violence against women https://t.co/ooiCIn9rQl pic.twitter.com/dSFXipHQ1R — Zyite (@ZyiteGadgets) June 17, 2022

В беседе с The Jerusalem Post перед мероприятием организатор SlutWalk Офра Бейбе сказала: «Они не вкладывают деньги в [это дело] в данный момент. Они не инвестируют в образование, они не инвестируют в правоприменение, они не инвестируют в закон, и нас бросают. Мы не можем ничего изменить в одиночку. Нам также нужны партнеры. И нам нужны люди, которые в конечном итоге решают нашу жизнь, то есть люди, которые сидят в правительстве, потому что без них ничего не изменится».

Начав с площади Давидки, процессия двинулась по улицам центра Иерусалима под барабанный бой, сопровождаемый песнопениями и криками участников.

«Нет значит нет! Нет значит нет! Какую часть слова нет ты не понял?!» было одним из самых популярных скандирований, когда его кричали в мегафон, наряду с «улыбка никогда не является приглашением к изнасилованию» и «женская кровь не бесплатна!»

Ранее наш сайт писал, что в Израиле ввели новые налоги на курение.

Еще напомним, что эксперты заговорили о возможном окончании эпохи сильного шекеля.