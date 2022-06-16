Сотням евреев-субботников из россии разрешат репатриацию в Израиль

Министр МВД Шакед разрешит репатриироваться в Израиль 700 «высочанам», жителям поселка Высокий в Воронежской области. Ее решение одобрил главный раввинат Израиля.

В ближайшее время оставшимся в рф* членам общины субботников разрешат репатриироваться в Израиль.

Об этом сообщила министр внутренних дел Айелет Шакед. Ее решение поддержал главный раввинат.

Как заявила Шакед, субботников расселят в Ноф а-Галиль, и об этом уже договорено с мэром города.

«Субботники» (их еще называют «высочане»), являющиеся жителями поселка Высокий в Воронежской области, начали приезжать в Израиль по Закону о возвращении в середине 90-х годов, но в 2004 году процесс прервался из-за постановления главного сефардского раввина Израиля Шломо Амара. Так, им разрешалось репатриироваться только после прохождения гиюра.

Когда началось вторжение рф в Украину, местные высочане снова стали просить пересмотреть решение о репатриации евреев-высочан.

Всего в Израиле на данный момент проживают 700-800 высочан.

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Ранее редакция Курсора сообщала, что в сети показали, как украинские артиллеристы эффектно уничтожают оккупантов, минимально расходуя снаряды.

Кроме того, наш сайт писал, что Зеленский прокомментировал показательную раздачу российских паспортов на оккупированных территориях.

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