Советник Зеленского израильскому радио: Мы не знаем, зачем Беннет поехал в Москву

«Мы не знаем, почему [поездка] была совершена, была ли она политической или предвыборной», — сказал Владислав Ройтберг, комментируя встречу Беннета с Путиным.

Советник президента Украины Владимира Зеленского, говорящий на иврите, приветствует поездку премьер-министра Нафтали Беннета в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным о вторжении России в Украину, но выражает скептицизм, что это приведет к дипломатическому прорыву.

«Мы не знаем, почему [поездка] была совершена, была ли она политической или предвыборной», — сказал Владислав Ройтберг Радио 103FM.

«Мы открыты для дипломатии, будь то со стороны Беннета, Эрдогана или любого другого лидера, это приветствуется. Время покажет, удастся ли это», — добавил Ройтберг.

Ранее Курсор писал также о встрече Беннета и Путина в Москве и о том, чем она закончилась. Сообщается, что главы Израиля и РФ обсуждали ядерные переговоры в Вене, направленные на восстановление соглашения 2015 года между Ираном и мировыми державами. Беннет открыто заявил, что Израиль выступает против возвращения к ядерному соглашению.

Еще напомним, что израильтяне вышли на демонстрацию под дом Беннета в поддержку Украины.

Кроме того, наш сайт писал, что российские авиакомпании прекращают полеты за границу.

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