«Реакция Америки понятна»: Смотрич отреагировал на «протесты» США против его политики

«Несмотря на их протесты, мы собираемся нормализовать жизнь в Иудее и Самарии», — говорит министр финансов.

Во вторник утром члены Кнессета и министры от партии «Религиозный сионизм» созвали свое партийное собрание в Гиват-Хареле в районе Биньямин после решения кабинета государственной безопасности легализовать общину в этом месте вместе с восемью другими общинами в Иудее и Самарии. Большинство этих сообществ существуют уже много лет; некоторые из них были созданы десятилетия назад.

В начале мероприятия участники почтили минутой молчания память Асиля Саваеда, офицера пограничной полиции, который погиб в результате теракта в понедельник.

Ссылаясь на осуждение администрацией Байдена этого решения и намерение правительства санкционировать строительство большего количества жилых единиц за «зеленой линией», министр финансов Бецалель Смотрич сказал: «Реакция Америки вполне понятна. Нынешняя администрация знает, что это правительство привержено урегулированию. Нет ничего плохого в том, что у двух друзей есть споры. Они понимают это, и так будет продолжаться».

Смотрич добавил: «Я надеюсь, что в ближайшие дни премьер-министр завершит эпопею с передачей мне [как было согласовано в коалиционных договоренностях] определенных полномочий в Минобороны».

«Я благодарен премьер-министру и другим членам правительства за руководство этим процессом, но мы обязаны узаконить статус всех общие в населенных пунктах, — подчеркнул Смотрич. — Мы должны снять все ограничения на строительство в Иудее и Самарии и приступить к строительству и развитию нашей земли. К этому району нужно относиться точно так же, как к любой другой части страны, и именно это и будет происходить».

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