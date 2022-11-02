Стало известно о наказании для солдата, убившего Натана Фитусси в результате дружественного огня

Израильский солдат, случайно застреливший своего товарища в августе, отстранен от боевого дежурства. Такое решение приняла Армия обороны Израиля в ходе расследования инцидента, которое находится на финальном этапе.
Напомним, что 20-летний Натан Фитусси был застрелен в конце 15 августа после того, как вернулся на пост охраны недалеко от палестинского города Тулькарем и был ошибочно принят за террориста.
Солдата, убившего своего товарища, отстранили от боевого дежурства, «поскольку он не соответствовует нормам, ожидаемым от солдата ЦАХАЛа», заявили военные.
ЦАХАЛ отметил, что процедуры охраны парами солдат и политика открытого огня «заточены».
Военная полиция все еще расследует несчастный случай со смертельным исходом, и по завершении расследования его выводы будут переданы в Военную прокуратуру для проверки.
Ранее «Курсор» писал об убийстве солдата ЦАХАЛа возле Туль-Карема: как прошли похороны бойца.
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