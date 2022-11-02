Стало известно о наказании для солдата, убившего Натана Фитусси в результате дружественного огня

Израильский солдат, случайно застреливший своего товарища в августе, отстранен от боевого дежурства. Такое решение приняла Армия обороны Израиля в ходе расследования инцидента, которое находится на финальном этапе.

Напомним, что 20-летний Натан Фитусси был застрелен в конце 15 августа после того, как вернулся на пост охраны недалеко от палестинского города Тулькарем и был ошибочно принят за террориста.

צה"ל מפיץ כעת את תמצית תחקיר התקרית בה ירה בטעות לוחם כפיר בחברו נתן פיטוסי ז"ל ליד טול כרם בחודש אוגוסט;

נמצאו ליקויים בתפקוד הכוח שהפר את נוהל "צמד ברזל", כאשר התפצל במהלך המשמרת.

בצה"ל החליטו כי רק הלוחם היורה, חייל בן 20, יודח מתפקידו pic.twitter.com/g678sx7O2J — יואב זיתון (@yoavzitun) November 2, 2022

Солдата, убившего своего товарища, отстранили от боевого дежурства, «поскольку он не соответствовует нормам, ожидаемым от солдата ЦАХАЛа», заявили военные.

ЦАХАЛ отметил, что процедуры охраны парами солдат и политика открытого огня «заточены».

Военная полиция все еще расследует несчастный случай со смертельным исходом, и по завершении расследования его выводы будут переданы в Военную прокуратуру для проверки.

Ранее «Курсор» писал об убийстве солдата ЦАХАЛа возле Туль-Карема: как прошли похороны бойца.

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