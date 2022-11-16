Стало известно о состоянии троих израильтян, пострадавших в результате теракта в Ариэле

Трое израильтян, пострадавших в результате теракта в Ариэле, остаются в больницах.

По словам представителей Медицинского центра Бейлинсон, состояние мужчины около 40 лет, пострадавшего во время вчерашнего нападения, тяжелое, но стабильное, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких в реанимации.

Еще один раненый мужчина около 30 лет находится в тяжелом, но стабильном состоянии в общей реанимации.

Третий пострадавший, также мужчина около 30 лет, находится в состоянии средней тяжести и находится под наблюдением врачей.

Ранее Курсор писал, что палестинские группировки празднуют «героическое» нападение и клянутся продолжать «сопротивление» Израилю.

Напомним о теракте в Ариэле: как развивались события минута за минутой. Террористический акт, произошедший утром во вторник возле Ариэля, всколыхнул общественность Израиля.

Кроме того, стала известна личность террориста, убившего трех израильтян в Ариэле.

Также мы писали, что Нетаниягу и Лапид отреагировали на теракт в Ариэле.